Инсайдер НХЛ — о рынке тренеров: теперь «Эдмонтону» придётся проявить изобретательность

Инсайдер Фрэнк Серавалли поделился мнением о будущем главном тренере «Эдмонтон Ойлерз». Ранее стало известно, что «Вегас Голден Найтс» отказал «нефтяникам» в праве на переговоры с Брюсом Кэссиди, а в отношении Майка Бэбкока лига проводит расследование.

«Ассоциация игроков НХЛ располагает значительными дополнительными претензиями к Бэбкоку по итогам собственного расследования, которые не были обнародованы в 2023 году. Эти претензии были представлены в офис лиги до его отставки.

Теперь Питер Лавиолетт занят. Если это не Кэссиди и не Бэбкок – готовьтесь к возможному назначению Дэррила Саттера. Теперь «Эдмонтону» придётся проявить изобретательность», – цитирует Серавалли Sportskeeda.

Саттер дважды завоёвывал Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014). 67-летний тренер не работает в лиге с 2023 года после увольнения из «Калгари».