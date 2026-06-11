Майкл Пелино назвал пятёрки лучших хоккеистов в истории Канады и России

Канадский тренер Майкл Пелино, входивший в штаб «Локомотива» в прошлом сезоне, поделился мнением о пятёрках мечты в России и Канаде.

– Представим матч лучших из лучших за всю историю Канады и России. Как бы выглядели стартовые пятёрки, если бы их выбирали вы?

– В сборную Канады я бы позвал Коннора Макдэвида, Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Горди Хоу. В защите сыграли бы Бобби Орр и Пол Коффи, а основной вратарь – Кен Драйден. Я выбрал четырёх нападающих, потому что не знаю, кого из них оставить вне первой тройки. Горди Хоу точно пригодится, Макдэвид тоже. А затем в моём списке идут Уэйн или Марио.

Что касается сборной России, то определённо в составе Александр Овечкин. Мне очень нравился Павел Дацюк. Александр Якушев был особенным игроком, он тоже в моей команде. В обороне пара Вячеслав Фетисов – Алексей Касатонов. Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Владимир Крутов были великолепны. Россию представляли и другие звёздные игроки: Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук, поэтому выбор непростой. Но остановлюсь на Овечкине, Дацюке и Якушеве. Основной вратарь – Владислав Третьяк, хотя ему не удалось построить карьеру в НХЛ. Мне также очень нравятся Игорь Шестёркин и «Большой Вася» Василий Кошечкин, – цитирует Пелино Sports.ru.