Гудлевскис: мне везло в недавних играх

Страж ворот ХК «Рига» Кристерс Гудлевскис, признанный лучший голкипером недели в МХЛ, прокомментировал своё достижение.

«Мне везло в недавних играх, – скромно комментирует Гудлевскис своё звание лучшего голкипера недели, – хотя последние перед перерывом встречи выдались в психологическом плане тяжёлыми. Мы одержали семь побед подряд и очень хотим продолжить серию после перерыва. Но я понимаю, что любой соперник впредь будет особенно мотивирован на победу: „Рига“ среди лидеров чемпионата, одолеть её – дело престижа для любой команды», — цитирует вратаря официальный сайт МХЛ.