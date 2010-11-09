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Гудлевскис: мне везло в недавних играх

Гудлевскис: мне везло в недавних играх
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Страж ворот ХК «Рига» Кристерс Гудлевскис, признанный лучший голкипером недели в МХЛ, прокомментировал своё достижение.

«Мне везло в недавних играх, – скромно комментирует Гудлевскис своё звание лучшего голкипера недели, – хотя последние перед перерывом встречи выдались в психологическом плане тяжёлыми. Мы одержали семь побед подряд и очень хотим продолжить серию после перерыва. Но я понимаю, что любой соперник впредь будет особенно мотивирован на победу: „Рига“ среди лидеров чемпионата, одолеть её – дело престижа для любой команды», — цитирует вратаря официальный сайт МХЛ.

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