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Легенда «Детройта»: Ларкин — лжец. Овечкин — отличный пример парня, проявившего терпение

Легенда «Детройта»: Ларкин — лжец. Овечкин — отличный пример парня, проявившего терпение
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Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз», четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Даррен Маккарти прокомментировал запрос капитана «красных крыльев» Дилана Ларкина на обмен. 29-летний форвард сообщил клубу, что хотел бы перейти в «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Флориду Пантерз».

«Ларкин – лжец… Я сразу думаю о парнях, которые проявили терпение. Игроки из «Сент-Луиса», Александр Барков во «Флориде». Александр Овечкин – отличный пример. Я не понимаю. Очевидно, у него есть свои причины, но он и Айзерман не говорили в течение сезона о борьбе за чемпионство и так далее. Я верю, что [его уход] будет одним из лучших событий в истории «Детройта», – цитирует Маккарти Sportskeeda.

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