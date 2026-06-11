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Стала известна причина трагической смерти хоккеиста ХК «Норильск» Егора Ядыкина

Стала известна причина трагической смерти хоккеиста ХК «Норильск» Егора Ядыкина
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Стала известна причина трагической смерти хоккеиста ХК «Норильск» Егора Ядыкина. 21-летний хоккеист случайно задел курок ружья во время поездки на автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«По предварительной версии, хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, и оружие выстрелило, попав в него. Ядыкин скончался на месте происшествия, это произошло в Салавате», — цитирует источник «РИА Новости».

Ядыкин выступал в ВХЛ за «Норильск» и «Омские Крылья». Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.

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