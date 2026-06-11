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Губерниев: потенциал Шипачёва — быть в НХЛ на ведущих ролях

Губерниев: потенциал Шипачёва — быть в НХЛ на ведущих ролях
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев» из минского «Динамо».

«Я всегда считал, что потенциал Шипачёва – быть в НХЛ на ведущих ролях, но этого не случилось, он по полной программе реализовывал себя в КХЛ. 39 лет – это не возраст для завершения карьеры. «Салавату» трудно, а Вадим может быть лидером и на льду, и в раздевалке, сплотить команду. Там не всё в порядке с бюджетом. Поэтому желаю Шипачёву поиграть сезон‑другой. Это хоккеист с большой буквы. Такие люди, безусловно, нужны лиге, – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В НХЛ Шипачёв провёл три игры за «Вегас Голден Найтс» и отметился результативной передачей в сезоне-2017/2018.

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