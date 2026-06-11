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«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным

«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным
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«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Гатиятулин работает в «Ак Барсе» с 2024 года.

50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф казанская команда дошла до финала, где проиграла в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4.

В 1/8 финала «Ак Барс» оказался сильнее челябинского «Трактора» (4-1), на стадии четвертьфинала казанский клуб победил минское «Динамо» в серии со счётом 4-0. В серии 1/2 финала казанцы одержали победу над магнитогорским «Металлургом» (4-1).

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