«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Гатиятулин работает в «Ак Барсе» с 2024 года.

50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф казанская команда дошла до финала, где проиграла в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4.

В 1/8 финала «Ак Барс» оказался сильнее челябинского «Трактора» (4-1), на стадии четвертьфинала казанский клуб победил минское «Динамо» в серии со счётом 4-0. В серии 1/2 финала казанцы одержали победу над магнитогорским «Металлургом» (4-1).