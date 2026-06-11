Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Ак Барсе» объяснили продление контракта с Анваром Гатиятулиным

В «Ак Барсе» объяснили продление контракта с Анваром Гатиятулиным
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал продление контракта с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Соглашение рассчитано сроком на два года.

«За два сезона работы Анвара Рафаиловича «Ак Барс» заметно прибавил во всех аспектах – выросли игроки, тренерский штаб и команда в целом. Признание его лучшим тренером сезона абсолютно заслуженно. Вместе мы прошли непростой, но очень важный путь до финала и уверены, что способны сделать следующий шаг к нашей главной цели. Мы видим хорошие перспективы в нашей дальнейшей совместной работе и уверены, что вместе со всем тренерским штабом сможем добиться новых побед», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android