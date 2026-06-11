МХК «Спартак» подписал контракт с лучшим новичком финала Кубка Харламова

МХК «Спартак» подписал первый профессиональный контракт с Евгением Якуниным сроком на пять лет, сообщает пресс-служба клуба.

В дебютном для себя сезоне в МХЛ 17-летний нападающий набрал 59 (18+41) очков за 79 матчей и был признан лучшим новичком финала Кубка Харламова.

В прошедшем сезоне молодёжная команда «Спартака» уступила ярославскому «Локо» в финальной серии плей-офф МХЛ (Кубок Харламова) с общим счётом 2-4. Решающий шестой матч прошёл 24 мая в Москве и завершился победой «Локо» со счётом 5:0. Ярославцы стали обладателями трофея, а спартаковцы — серебряными призёрами. Ранее МХК «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Александром Барковым на три года.