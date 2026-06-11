Крикунов: Шипачёв будет играть, пока ему будет позволять это делать здоровье

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о переходе 39-летнего форварда Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев».

«Мастер с большой буквы. Что ещё скажешь про Вадима? После стольких лет нельзя просто взять и уйти из хоккея, Вадим будет играть, пока ему будет позволять это делать здоровье», – цитирует Крикунова LiveResult.

В минувшем сезоне форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Отметим, что Шипачёв является рекордсменом КХЛ по сыгранным матчам (1134), набранным очкам (1027) и голевым передачам (706). В составе сборной России форвард становился олимпийским чемпионом (2018), серебряным призёром Олимпиады (2022) и чемпионом мира (2014).