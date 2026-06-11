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Найденный рядом с телом внука дедушка хоккеиста Ядыкина совершил самоубийство

Найденный рядом с телом внука дедушка хоккеиста Ядыкина совершил самоубийство
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Дедушка хоккеиста Егора Ядыкина, чьё тело было найдено в башкирском Салавате рядом со спортсменом, совершил самоубийство, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

В СУСК РФ по Башкирии сообщили, что рядом с телом хоккеиста «Норильска» Ядыкина в Салавате было обнаружено тело ещё одного мужчины. В правоохранительных органах уточнили, что второе тело принадлежит деду Ядыкина.

«В момент трагедии хоккеист с дедом ехали на машине. Ядыкин потянулся за ружьём, и оно выстрелило. После этого его дед совершил самоубийство», — сообщили в правоохранительных органах.

Позже стало известно, что дедушка Ядыкина перед самоубийством отправил сообщение родным.

«Дед хоккеиста Ядыкина перед самоубийством отправил родным звуковое сообщение, где пояснил, что произошло с внуком», — заявил собеседник агентства.

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