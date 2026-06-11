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Голкипер «Локомотива» Исаев рассказал, в чём отличия подходов Боба Хартли и Игоря Никитина

Голкипер «Локомотива» Исаев рассказал, в чём отличия подходов Боба Хартли и Игоря Никитина
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев рассказал про отличия в работе главных тренеров Боба Хартли и Игоря Никитина.

— Вы долго работали с Игорем Никитиным. В чём отличия подходов Хартли от подходов Никитина?
— При Игоре Валерьевиче мы никогда не подстраивались под соперника, всегда гнули свою линию. Делали одни и те же вещи — они работали. Мы заставляли соперников подстраиваться под нас, выжимали из них всё, заставляли играть не в свой хоккей. Это было и в равных составах, и в меньшинстве.

При штабе Боба было иначе — где-то мы подстраивались под соперника. Например, если посмотреть на меньшинство, мы играли по-разному, в зависимости от противника. Думаю, тактические моменты лучше расскажут полевые игроки, у них было много собраний с тренерским штабом, — цитирует Исаева сайт КХЛ.

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