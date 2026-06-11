«Ак Барс» повторит оффершит «Сибири» по Семёну Терехову. Клуб планирует сохранить игрока

«Ак Барс» повторит контрактное предложение «Сибири» Семёну Терехову. Клуб планирует сохранить игрока. Об этом заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Напомним, Семён Терехов принял контрактное предложение «Сибири» 8 июня 2026 года. Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента (ОСА). Такие хоккеисты имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно.

24-летний форвард в прошлом сезоне КХЛ сыграл 17 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков. Всего в рамках КХЛ на его счету 86 встреч и 19 (12+7) очков.