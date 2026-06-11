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«Ак Барс» повторил контрактное предложение «Сибири» нападающему Семёну Терехову

«Ак Барс» повторил контрактное предложение «Сибири» нападающему Семёну Терехову
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«Ак Барс» повторил контрактное предложение «Сибири» нападающему Семёну Терехову. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, Семён Терехов принял контрактное предложение «Сибири» 8 июня 2026 года. Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента (ОСА). Такие хоккеисты имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно.

24-летний форвард в прошлом сезоне КХЛ сыграл 17 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков. Всего в рамках КХЛ на его счету 86 встреч и 19 (12+7) очков.

«Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 уступил «Локомотиву» со счётом 2-4.

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