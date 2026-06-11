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ФХР выразила соболезнования в связи с трагической смертью хоккеиста Егора Ядыкина

ФХР выразила соболезнования в связи с трагической смертью хоккеиста Егора Ядыкина
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Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с трагической смертью хоккеиста ХК «Норильск» Егора Ядыкина.

«11 июня при трагических обстоятельствах погиб Егор Ядыкин. Ему был всего 21 год. Егор выступал за команды системы омского «Авангарда» и ХК «Норильск». С 2021 по 2023 год Егор привлекался в юношеские и юниорскую сборные России.

Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Егора. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении ФХР.

21-летний Ядыкин выступал в ВХЛ за «Норильск» и «Омские Крылья». Всего на его счету в лиге семь очков (два гола + пять передач) в 64 матчах.

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