Крикунов рассказал, как изменится хоккей «Авангарда» после трансфера Ливо

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Джоша Ливо в омский «Авангард».

«Канадец Буше пригласил канадца Ливо, и вообще тренер старается играть в канадский хоккей. Из-за трансфера Ливо хоккей «Авангарда» станет ещё более североамериканским, Джошуа повысит результативность всего «Авангарда», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах. Джош является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат.