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«Стояли с Мельничуком и ругались на ситуацию». Исаев — о шестой игре с «Авангардом»

«Стояли с Мельничуком и ругались на ситуацию». Исаев — о шестой игре с «Авангардом»
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев рассказал о победе в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (3:2 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

— Что происходило в команде, когда счёт в серии стал 1-3?
— У меня в голове была уверенность, что мы сможем вытащить серию. Я был уверен в этом на 100%. За примером далеко ходить не нужно – нам тот же «Авангард» два года подряд показывал, что с 1-3 можно отыграться. Почему они смогли, а мы не сможем? Я даже Марине говорил, что они отыгрались, значит, и мы отыграемся, только ещё и заберём серию. Так и получилось. В команде не было паники, упаднических настроений. 1-3 не приговор, мы спокойно готовились. Нужно было выходить на лёд и делать правильные вещи – всё идёт от головы.

— Как те самые 33 секунды выглядели глазами вратаря?
— Меня поменяли на шестого полевого игрока. Мы стояли с Мелом [Алексеем Мельничуком] и ругались – не между собой, а на ситуацию. Честно, не верилось, что с 0:2 за минуту сможем отыграться. Так вот: стоим, разговариваем, тут случился гол, стал счёт 1:2. После этого понял, что всё реально. В итоге пацаны забили.

— Что было в раздевалке перед овертаймом?
— Я был в таком состоянии… Понимал, что я не могу больше ошибаться. В этой игре – точно нельзя, никак. Мы отыгрались за 33 секунды до конца матча, поэтому не можем проиграть из-за моей глупой ошибки. Старался перестроиться, не слушал, что происходит вокруг, — цитирует Исаева сайт КХЛ.

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