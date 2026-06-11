«Стояли с Мельничуком и ругались на ситуацию». Исаев — о шестой игре с «Авангардом»

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев рассказал о победе в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (3:2 ОТ).

— Что происходило в команде, когда счёт в серии стал 1-3?

— У меня в голове была уверенность, что мы сможем вытащить серию. Я был уверен в этом на 100%. За примером далеко ходить не нужно – нам тот же «Авангард» два года подряд показывал, что с 1-3 можно отыграться. Почему они смогли, а мы не сможем? Я даже Марине говорил, что они отыгрались, значит, и мы отыграемся, только ещё и заберём серию. Так и получилось. В команде не было паники, упаднических настроений. 1-3 не приговор, мы спокойно готовились. Нужно было выходить на лёд и делать правильные вещи – всё идёт от головы.

— Как те самые 33 секунды выглядели глазами вратаря?

— Меня поменяли на шестого полевого игрока. Мы стояли с Мелом [Алексеем Мельничуком] и ругались – не между собой, а на ситуацию. Честно, не верилось, что с 0:2 за минуту сможем отыграться. Так вот: стоим, разговариваем, тут случился гол, стал счёт 1:2. После этого понял, что всё реально. В итоге пацаны забили.

— Что было в раздевалке перед овертаймом?

— Я был в таком состоянии… Понимал, что я не могу больше ошибаться. В этой игре – точно нельзя, никак. Мы отыгрались за 33 секунды до конца матча, поэтому не можем проиграть из-за моей глупой ошибки. Старался перестроиться, не слушал, что происходит вокруг, — цитирует Исаева сайт КХЛ.