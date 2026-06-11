Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Запомним его добрым парнем и надёжным партнёром». Гендиректор «Норильска» — о Ядыкине

«Запомним его добрым парнем и надёжным партнёром». Гендиректор «Норильска» — о Ядыкине
Комментарии

Генеральный директор «Норильска» Михаил Демьянов высказался о трагической гибели хоккеиста клуба Егора Ядыкина.

«Егор — молодой перспективный игрок, который только начинал путь в большом хоккее, но уже был настоящим профессионалом: дисциплинированным, самоотверженным, ставящим командные цели превыше всего. Его очень любили наши болельщики. Они ценили старание Егора, работу на команду и благодарность трибунам. Мы запомним его добрым, неравнодушным парнем и надёжным партнёром. В юном возрасте он уже был примером для многих», — цитирует Демьянова ТАСС.

21-летний Ядыкин выступал в ВХЛ за «Норильск» и «Омские Крылья». Всего на его счету в лиге семь очков (два гола + пять передач) в 64 матчах.

Материалы по теме
«Случайно задел курок». Трагически оборвалась жизнь молодого хоккеиста
«Случайно задел курок». Трагически оборвалась жизнь молодого хоккеиста
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android