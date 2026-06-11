«Запомним его добрым парнем и надёжным партнёром». Гендиректор «Норильска» — о Ядыкине

Генеральный директор «Норильска» Михаил Демьянов высказался о трагической гибели хоккеиста клуба Егора Ядыкина.

«Егор — молодой перспективный игрок, который только начинал путь в большом хоккее, но уже был настоящим профессионалом: дисциплинированным, самоотверженным, ставящим командные цели превыше всего. Его очень любили наши болельщики. Они ценили старание Егора, работу на команду и благодарность трибунам. Мы запомним его добрым, неравнодушным парнем и надёжным партнёром. В юном возрасте он уже был примером для многих», — цитирует Демьянова ТАСС.

21-летний Ядыкин выступал в ВХЛ за «Норильск» и «Омские Крылья». Всего на его счету в лиге семь очков (два гола + пять передач) в 64 матчах.