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«Есть реальный шанс, что это новый Кучеров». Эксперт — о Маккенне

«Есть реальный шанс, что это новый Кучеров». Эксперт — о Маккенне
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Директор скаутингового департамента на правах анонимности в интервью изданию The Athletic высказался о главном претенденте на первый номер драфта лиги 2026 года Гэвине Маккенне.

«Я понимаю, что насчёт его характера есть сомнения — я тоже их разделяю. Но есть реальный шанс, что это новый Патрик Кейн или Никита Кучеров. Его хоккейный IQ и ловкость рук действительно впечатляют», — заявил директор скаутингового департамента одной из команд НХЛ.

18-летний форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах.

Ранее руководитель одной из команд НХЛ сравнил Гэвина Маккенну с российским нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Артемием Панариным в негативном ключе.

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