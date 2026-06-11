«Авангард» поможет родным погибшего хоккеиста Егора Ядыкина

Хоккейный клуб «Авангард» заявил о готовности помогать родственникам своего воспитанника Егора Ядыкина, который трагически погиб в возрасте 21 года, сообщает «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу омской команды.

Напомним, нападающий «Норильска» скончался 11 июня в Салавате от случайного огнестрельного ранения. В «Авангарде» отметили, что Егор был добрым человеком, который излучал позитив и страсть к хоккею, и выразили глубокие соболезнования семье.

Отметим, что Ядыкин выступал во Всероссийской хоккейной лиге за «Норильск» и «Омские Крылья». Всего на его счету в лиге семь очков (два гола + пять передач) в 64 матчах.