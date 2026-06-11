«Иметь сильного соперника — большая удача». Исаев — о противостоянии с Серебряковым

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался о своём соперничестве с голкипером «Авангарда» Никитой Серебряковым.

— Сейчас лига продвигает ваше соперничество с Серебряковым. Как вы к этому относитесь?

— Отлично отношусь. Иметь сильного соперника – это большая удача, это двигатель прогресса. Если ты хочешь быть лучше, то нужно больше работать. Сильный оппонент в этом плане – настоящий подарок. Я могу так сказать не только о Никите, в лиге есть и другие достойные вратари. Хочется доказывать на фоне них, что достоин быть лучшим. Соперничество внутри команды также важно. Мы с Лёхой конкурируем, в системе есть другие молодые талантливые вратари. Я понимаю, им тоже будет хотеться играть в «Локомотиве». Они претенденты на основного голкипера. Моя задача – держать планку на фоне этой конкуренции, — цитирует Исаева сайт КХЛ.