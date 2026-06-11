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Нападающий Артём Ильенко подписал контракт с «Авангардом»

Нападающий Артём Ильенко подписал контракт с «Авангардом»
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«Авангард» заключил контракт с нападающим Артёмом Ильенко сроком на три сезона. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Ранее 30-летний Ильенко провёл три сезона в стане московского «Динамо», стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). На счету форварда 221 игра за бело-голубых и 70 (28+42) набранных очков.

«Ещё один новичок нашей команды, который не нуждается в представлении. Артём Ильенко – центральный нападающий с характером, боец и универсал. При надобности может сыграть и в большинстве. Последние сезоны больше ассоциируют Артёма как игрока разрушительного плана, но его скорость и нацеленность на ворота позволяют другим звеньям поддерживать атакующий порыв первых звеньев. Уверен, что Артём Ильенко станет любимцем омских фанатов. Желаю удачи на новой карьерной ступеньке!» — заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

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