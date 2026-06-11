Патрик Альвин назначен на пост вице-президента и помощника генменеджера «Сиэтла»

Пресс-служба ХК «Сиэтл Кракен» объявила об изменениях в штабе команды. Патрик Альвин назначен на пост вице-президента и помощника генерального менеджера команды, а Паскаль Венсан – на пост помощника главного тренера.

17 апреля 2026 года Патрик Альвин был уволен с поста генерального менеджера «Ванкувера».

Последние два сезона Венсан был главным тренером «Лаваль Рокет», фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 2025 году он был назван лучшим тренером АХЛ. Отмечается, что Паскаль Венсан занял вакантное место помощника, после того как Джессика Кэмпбелл покинула данный пост.