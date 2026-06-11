Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Альвин назначен на пост вице-президента и помощника генменеджера «Сиэтла»

Патрик Альвин назначен на пост вице-президента и помощника генменеджера «Сиэтла»
Комментарии

Пресс-служба ХК «Сиэтл Кракен» объявила об изменениях в штабе команды. Патрик Альвин назначен на пост вице-президента и помощника генерального менеджера команды, а Паскаль Венсан – на пост помощника главного тренера.

17 апреля 2026 года Патрик Альвин был уволен с поста генерального менеджера «Ванкувера».

Последние два сезона Венсан был главным тренером «Лаваль Рокет», фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 2025 году он был назван лучшим тренером АХЛ. Отмечается, что Паскаль Венсан занял вакантное место помощника, после того как Джессика Кэмпбелл покинула данный пост.

Материалы по теме
Экс-жена Билла Гейтса Мелинда станет совладелицей «Сиэтл Кракен»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android