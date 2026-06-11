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Вячеслав Быков высказался о переходе форварда Джоша Ливо в «Авангард»

Вячеслав Быков высказался о переходе форварда Джоша Ливо в «Авангард»
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход форварда Джоша Ливо в омский «Авангард».

«Конечно, стиль игры Ливо может претерпеть изменения из-за смены обстановки, смены команды. Иностранные хоккеисты, которые уже приучены к игре в российских реалиях, быстро привыкают к новому месту. Когда берёшь игрока с такими достижениями, это считается удачным приобретением, Ливо будет полезен», — приводит слова Быкова LiveResult.

Ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах. Джош является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат.

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