Вячеслав Быков высказался о переходе форварда Джоша Ливо в «Авангард»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход форварда Джоша Ливо в омский «Авангард».

«Конечно, стиль игры Ливо может претерпеть изменения из-за смены обстановки, смены команды. Иностранные хоккеисты, которые уже приучены к игре в российских реалиях, быстро привыкают к новому месту. Когда берёшь игрока с такими достижениями, это считается удачным приобретением, Ливо будет полезен», — приводит слова Быкова LiveResult.

Ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах. Джош является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат.