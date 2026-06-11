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Даниил Исаев раскрыл, как в «Локомотиве» отреагировали на приход в команду Квартальнова

Даниил Исаев раскрыл, как в «Локомотиве» отреагировали на приход в команду Квартальнова
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев рассказал, как в команде отреагировали на приход в команду Дмитрия Квартальнова, который стал главным тренером клуба.

— 1 июня стало известно, что «Локомотив» возглавил Дмитрий Квартальнов. Вы уже работали с этим тренером – что запомнилось больше всего?
— Когда мы узнали, что новым тренером стал Дмитрий Вячеславович, очень обрадовались в команде. Многим он дал дорогу в КХЛ в родном клубе, в том числе мне. Думаю, всё будет хорошо. Мы уже пообщались с ним в Ярославле, но не обсуждали ничего такого. Поговорили на тему «как дела».

— «Локомотив» выиграл два кубка подряд с двумя разными тренерами. За третьим трофеем команда пойдёт опять с новым наставником. Это плюс или минус?
— Во втором кубке также есть заслуга Игоря Валерьевича. При всём уважении к Бобу, Никитин внёс большой вклад во второй трофей. Уверен, Дмитрий Вячеславович будет что-то менять в игре на свой лад, у него есть своё видение. Но если мы начнём перестраиваться до сезона, а также шлифовать систему во время регулярки, то команда сможет перестроиться.

— Квартальнов работал с Игорем Никитиным в одном штабе. Их хоккей похож?
— Конечно. Но самое главное – у них одинаковый спрос с игроков. Они похожи в плане требований, — цитирует Исаева сайт КХЛ.

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