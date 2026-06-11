Умер бывший хоккеист и главный тренер «Авангарда» Леонид Щукин

Экс-хоккеист и бывший главный тренер омского «Авангарда» Леонид Щукин скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды. Причина смерти не уточняется.

«Хоккейный клуб «Авангард» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Антоновича. Это большая утрата для омского спорта», — сказано в заявлении.

В 1965 году Щукин стал одним из первых мастеров спорта в Омске. В качестве игрока он выступал за омские команды «Аэрофлот», «Каучук», «Химик», «Локомотив» и «Авангард», а также за новосибирский СКА. Игровую карьеру завершил в возрасте 27 лет. В сезоне-1982/1983 возглавлял «Авангард».