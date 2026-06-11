Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Умер бывший хоккеист и главный тренер «Авангарда» Леонид Щукин

Умер бывший хоккеист и главный тренер «Авангарда» Леонид Щукин
Комментарии

Экс-хоккеист и бывший главный тренер омского «Авангарда» Леонид Щукин скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды. Причина смерти не уточняется.

«Хоккейный клуб «Авангард» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Антоновича. Это большая утрата для омского спорта», — сказано в заявлении.

В 1965 году Щукин стал одним из первых мастеров спорта в Омске. В качестве игрока он выступал за омские команды «Аэрофлот», «Каучук», «Химик», «Локомотив» и «Авангард», а также за новосибирский СКА. Игровую карьеру завершил в возрасте 27 лет. В сезоне-1982/1983 возглавлял «Авангард».

Материалы по теме
«Авангард» поможет родным погибшего хоккеиста Егора Ядыкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android