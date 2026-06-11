Защитник Дарнелл Нурс запросил обмен из «Эдмонтона» — Sportsnet

31-летний канадский защитник Дарнелл Нурс запросил обмен из «Эдмонтон Ойлерз», сообщает Sportsnet со ссылкой на источники.

У Нурса есть пункт о полном запрете на обмен до 1 июля 2027 года, до этого времени ничего не может произойти без его одобрения. Дополнительно источники указали, что Нурс предоставил список из трёх-пяти команд, которые он мог бы рассмотреть.

В минувшем регулярном сезоне игрок обороны провёл 82 встречи, в которых Дарнелл забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач. В составе сборной Канады Нурс сыграл 10 матчей на чемпионате мира — 2026. В этих играх он набрал 6 (0+6) очков.