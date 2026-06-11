Александр Жаровский прибыл в Монреаль и провёл тренировку в системе «Канадиенс»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прибыл в Монреаль и провёл тренировку в системе «Канадиенс», сообщает издание DansLesCoulisses.

По сообщениям издания, Жаровский несколько минут катался на коньках, выполняя различные упражнения на льду. Рядом с хоккеистом присутствовал Пол Байрон, который много лет работает с молодыми хоккеистами «Монреаль Канадиенс».

Отмечается, что следующей неделе Жаровский будет тренироваться вместе с форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым.

«Канадиенс» на драфте НХЛ выбрали Александра в 2025 году под общим 34-м номером.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Александр провёл 59 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Также на его счету девять игр в плей-офф и две голевые передачи.