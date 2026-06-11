В 74% случаев клуб, победивший в 5-й игре финала плей-офф НХЛ при счёте 2-2, забирал КС

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила статистку финальных серий Кубка Стэнли при счёте 2-2.

Так, в 74% случаев клуб, победивший в пятой игре финала плей-офф НХЛ при счёте 2-2, в итоге выигрывал Кубок Стэнли. Из 27 случаев в истории при победе в пятой игре при счёте 2-2 20 раз команда в итоге забирала главный трофей НХЛ.

Напомним, «Каролина Харрикейнз» встретится с «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала Кубка Стэнли — 2026. Пятая игра финальной серии пройдёт в ночь на 12 июня на домашней площадке «ураганов» и начнётся в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.