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В 74% случаев клуб, победивший в 5-й игре финала плей-офф НХЛ при счёте 2-2, забирал КС

В 74% случаев клуб, победивший в 5-й игре финала плей-офф НХЛ при счёте 2-2, забирал КС
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила статистку финальных серий Кубка Стэнли при счёте 2-2.

Так, в 74% случаев клуб, победивший в пятой игре финала плей-офф НХЛ при счёте 2-2, в итоге выигрывал Кубок Стэнли. Из 27 случаев в истории при победе в пятой игре при счёте 2-2 20 раз команда в итоге забирала главный трофей НХЛ.

Напомним, «Каролина Харрикейнз» встретится с «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала Кубка Стэнли — 2026. Пятая игра финальной серии пройдёт в ночь на 12 июня на домашней площадке «ураганов» и начнётся в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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