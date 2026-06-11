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«Мессье сказал мне, что статистика — для лузеров». Гретцки — о вратаре «Вегаса» Харте

«Мессье сказал мне, что статистика — для лузеров». Гретцки — о вратаре «Вегаса» Харте
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Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки высказался о критике голкипера «Вегас Голден Найтс» Картера Харта. В четвёртой игре финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:5) вратарь в первом периоде пропустил три гола после 14 бросков.

«Марк Мессье 40 лет назад сказал мне, что статистика — для лузеров. С Картером Хартом всё будет в порядке, и он играл очень хорошо», — приводит слова Гретцки Sportskeeda.

Напомним, «Каролина Харрикейнз» встретится с «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала Кубка Стэнли — 2026. Пятая игра финальной серии пройдёт в ночь на 12 июня на домашней площадке «ураганов» и начнётся в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2.

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