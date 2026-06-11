Генеральный секретарь ФХРБ оценил возвращение юниорских сборных Беларуси

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Андрей Башко высказался о допуске сборных до международных соревнований. Юниорская сборная Беларуси примет участие в чемпионате мира уже в сезоне-2026/2027. Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женские юниорская и взрослая сборные страны.

«Очень рады начальным шагам. Чтобы было понимание, НОК Беларуси, ФХБ и наши политические силы провели определённую работу, чтобы эти первые шаги состоялись. Плюс, вы знаете, мы сохраняли тишину по международным вопросам, потому что у нас было два фундаментальных и нестыковочных нюанса. Их мы решали с ИИХФ. Мы их решили в свою пользу. Следующие шаги были приняты, наверное, не самой федерацией, но вот эта работа нижеперечисленных заинтересованных сторон привела к этому результату. Мы очень рады, что спустя огромное количество времени по меркам хоккейного поколения наша команда U18 и женские сборные впервые будут представлены в программе чемпионата мира. Но борьба ещё не закончена», — цитирует Башко Sport5.by.