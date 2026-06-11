Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный секретарь ФХРБ оценил возвращение юниорских сборных Беларуси

Генеральный секретарь ФХРБ оценил возвращение юниорских сборных Беларуси
Комментарии

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Андрей Башко высказался о допуске сборных до международных соревнований. Юниорская сборная Беларуси примет участие в чемпионате мира уже в сезоне-2026/2027. Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женские юниорская и взрослая сборные страны.

«Очень рады начальным шагам. Чтобы было понимание, НОК Беларуси, ФХБ и наши политические силы провели определённую работу, чтобы эти первые шаги состоялись. Плюс, вы знаете, мы сохраняли тишину по международным вопросам, потому что у нас было два фундаментальных и нестыковочных нюанса. Их мы решали с ИИХФ. Мы их решили в свою пользу. Следующие шаги были приняты, наверное, не самой федерацией, но вот эта работа нижеперечисленных заинтересованных сторон привела к этому результату. Мы очень рады, что спустя огромное количество времени по меркам хоккейного поколения наша команда U18 и женские сборные впервые будут представлены в программе чемпионата мира. Но борьба ещё не закончена», — цитирует Башко Sport5.by.

Материалы по теме
Сборная Беларуси допущена до участия в юниорском чемпионате мира по хоккею 2027 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android