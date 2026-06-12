«Мне всё равно, где мы играем». Тренер «Вегаса» Торторелла — о 5-м матче финала КС

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о предстоящем пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«Мне всё равно, где мы играем. Думаю, у нас действительно очень хорошая команда, и не имеет значения, на какой арене проходит матч. Мы стараемся становиться лучше с каждой игрой. Неважно, в каком дворце мы находимся», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии — 2:2.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в американском Роли сегодня, 12 июня. Начало — в 3:00 мск.

В четвертой встрече серии «Харрикейнз» обыграли «Голден Найтс» в Парадайсе со счётом 5:3.