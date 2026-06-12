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«Мне всё равно, где мы играем». Тренер «Вегаса» Торторелла — о 5-м матче финала КС

«Мне всё равно, где мы играем». Тренер «Вегаса» Торторелла — о 5-м матче финала КС
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о предстоящем пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне всё равно, где мы играем. Думаю, у нас действительно очень хорошая команда, и не имеет значения, на какой арене проходит матч. Мы стараемся становиться лучше с каждой игрой. Неважно, в каком дворце мы находимся», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии — 2:2.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в американском Роли сегодня, 12 июня. Начало — в 3:00 мск.

В четвертой встрече серии «Харрикейнз» обыграли «Голден Найтс» в Парадайсе со счётом 5:3.

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