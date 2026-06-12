«Каролина» вызвала российского голкипера из АХЛ перед пятым матчем с «Вегасом» в финале КС

«Каролина» вызвала российского голкипера Амира Мифтахова из фарм-клуба АХЛ «Чикаго Вулвз», перед пятым матчем команды финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист Патрик Уильямс на личной странице в социальной сети X.

В 2020 году Мифтахов был выбран на драфте НХЛ клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. Сезон-2021/2022 он провёл в Северной Америке, выступая за фарм-клуб «Сиракьюз Кранч», после чего вернулся в Россию и играл за «Ак Барс». 1 июля 2025 года 25-летний голкипер заключил контракт с «Каролиной Харрикейнз».

Первая игра между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «Вегаса», во второй сильнее оказались хоккеисты «Каролины» — 4:3 ОТ. Третий матч выиграл «Вегас» со счётом 5:4 во втором овертайме. В четвёртой встрече победу одержала «Каролина» — 5:3.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно победил «Колорадо Эвеланш» — 4-0.