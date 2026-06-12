НХЛ оригинально вручила Кучерову «Харт Трофи»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров узнал о завоевании «Харт Трофи» благодаря специальной церемонии-сюрпризу, организованной НХЛ.

Хранитель Кубка Стэнли Фил Причард лично доставил награду из Зала хоккейной славы в Торонто в Тампу. Для этого ему пришлось преодолеть путь на самолёте, а затем использовать несколько видов транспорта, включая гидроцикл и кабриолет. В итоге трофей оказался на тренировочной базе «Лайтнинг», где его разместили в затемнённом помещении. После появления Кучерова свет включили, и россиянин впервые увидел награду, присуждённую ему как самому ценному игроку сезона.

Для Кучерова этот «Харт Трофи» стал вторым в карьере. В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 130 очков и опередил в голосовании Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона.