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Василевский и Кучеров выиграли «Везина Трофи» и «Харт Трофи» в одном сезоне во второй раз

Василевский и Кучеров выиграли «Везина Трофи» и «Харт Трофи» в одном сезоне во второй раз
Андрей Василевский
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Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Никита Кучеров во второй раз в одном и том же сезоне стали обладателями призов «Везина Трофи» и «Харт Трофи» соответственно.

31-летний Андрей Василевский получил награду лучшему вратарю НХЛ за сезон-2025/2026, 32-летний Никита Кучеров был признан самым ценным игроком сезона. Ранее оба хоккеиста становились обладателями указанных наград по итогам сезона-2017/2018.

В сезоне-2025/2026 НХЛ Василевский провёл 58 игр в регулярном чемпионате и отметился двумя результативными передачами. В плей-офф на его счету семь матчей. Кучеров набрал 130 (44+86) очков в 76 играх регулярного чемпионата, а также 6 (1+5) очков — в семи матчах плей-офф.

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