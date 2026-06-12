Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отреагировал на получение награды «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку сезона НХЛ. Награду, которую вручают хоккеисту, имеющему наибольшее значение для своей команды.

«Спасибо за эту честь. Я очень благодарен своим товарищам по команде, тренерам, своей семье. Это очень много значит для меня», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги. В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.