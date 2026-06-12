Басси вновь вышел в стартовом составе «Каролины» в финальной серии с «Вегасом» в КС
Поделиться
Голкипер «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси вышел в стартовом составе в пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты в американском Роли.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
1 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46
В третьем матче серии 27-летний канадец дебютировал в плей-офф НХЛ, заменив Фредерика Андерсена, пропустившего четыре шайбы после 16 бросков. Басси отразил 18 из 19 бросков, в том числе буллит. До этого сезона Брэндон ни разу не играл в Кубке Стэнли и большую часть профессиональной карьеры провёл в АХЛ.
В четвёртом матче финальной серии Брэндон провёл все 60 минут и отразил 18 из 21 броска (85.70%).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2026
-
04:09
-
03:52
-
03:38
-
03:28
-
03:25
-
03:15
-
03:05
-
03:05
-
02:56
-
02:51
-
02:35
-
00:00
- 11 июня 2026
-
23:44
-
23:15
-
22:52
-
22:25
-
22:09
-
21:46
-
21:25
-
21:04
-
20:44
-
20:25
-
20:06
-
19:42
-
19:31
-
19:10
-
18:46
-
18:28
-
18:06
-
17:45
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:28
-
16:06