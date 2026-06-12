Басси вновь вышел в стартовом составе «Каролины» в финальной серии с «Вегасом» в КС

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси вышел в стартовом составе в пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты в американском Роли.

В третьем матче серии 27-летний канадец дебютировал в плей-офф НХЛ, заменив Фредерика Андерсена, пропустившего четыре шайбы после 16 бросков. Басси отразил 18 из 19 бросков, в том числе буллит. До этого сезона Брэндон ни разу не играл в Кубке Стэнли и большую часть профессиональной карьеры провёл в АХЛ.

В четвёртом матче финальной серии Брэндон провёл все 60 минут и отразил 18 из 21 броска (85.70%).