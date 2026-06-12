Кучеров — второй российский хоккеист после Овечкина, выигравший «Харт Трофи» более раза

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи». Впервые он получил эту награду по итогам сезона-2018/2019.

Таким образом, Кучеров стал вторым российским хоккеистом в истории, кому удалось выиграть «Харт Трофи» более одного раза. Ранее это достижение покорилось форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (2008, 2009, 2013).

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги. В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.