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Кучеров — второй российский хоккеист после Овечкина, выигравший «Харт Трофи» более раза

Кучеров — второй российский хоккеист после Овечкина, выигравший «Харт Трофи» более раза
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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи». Впервые он получил эту награду по итогам сезона-2018/2019.

Таким образом, Кучеров стал вторым российским хоккеистом в истории, кому удалось выиграть «Харт Трофи» более одного раза. Ранее это достижение покорилось форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (2008, 2009, 2013).

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги. В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

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