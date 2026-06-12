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Видео 11-й шайбы Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ

Видео 11-й шайбы Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ
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В эти минуты на льду «Леново Центра» в американском Роли проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». На седьмой минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев реализовал большинство и открыл счёт в матче.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников – 31:58    

На момент написания новости идёт первый период в матче, счёт на табло — 1:1. Дорофееву ассистировали Джек Айкел и Томаш Гертл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 15 (11+4) очков в 21 встрече.

Дорофеев забросил 11-ю шайбу и догнал в гонке снайперов плей-офф НХЛ Логана Стэнковена из «Каролины». Теперь хоккеисты делят 2-3 место.

После четырёх матчей серии счёт равный — 2:2.

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