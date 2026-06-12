Видео 11-й шайбы Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ

В эти минуты на льду «Леново Центра» в американском Роли проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». На седьмой минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев реализовал большинство и открыл счёт в матче.
На момент написания новости идёт первый период в матче, счёт на табло — 1:1. Дорофееву ассистировали Джек Айкел и Томаш Гертл.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 15 (11+4) очков в 21 встрече.
Дорофеев забросил 11-ю шайбу и догнал в гонке снайперов плей-офф НХЛ Логана Стэнковена из «Каролины». Теперь хоккеисты делят 2-3 место.
После четырёх матчей серии счёт равный — 2:2.
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