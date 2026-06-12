Джордан Стаал повторил рекорд по продолжительности голевой серии в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал продлил серию матчей с заброшенными шайбами в финале Кубка Стэнли до пяти. Это рекордная серия в финалах Национальной хоккейной лиги. Стаал отличился в первом периоде пятого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Ранее Джордан Стаал забил в каждой игре финальной серии, сделав дубль в четвёртом матче. Счёт в серии — 2-2.

Всего в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 37-летнего Джордана Стаала 12 (8+4) очков в 18 матчах. В регулярном чемпионате он набрал 36 (20+16) очков за 75 матчей.