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Джордан Стаал повторил рекорд по продолжительности голевой серии в финале Кубка Стэнли

Джордан Стаал повторил рекорд по продолжительности голевой серии в финале Кубка Стэнли
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал продлил серию матчей с заброшенными шайбами в финале Кубка Стэнли до пяти. Это рекордная серия в финалах Национальной хоккейной лиги. Стаал отличился в первом периоде пятого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
1 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46    

Ранее Джордан Стаал забил в каждой игре финальной серии, сделав дубль в четвёртом матче. Счёт в серии — 2-2.

Всего в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 37-летнего Джордана Стаала 12 (8+4) очков в 18 матчах. В регулярном чемпионате он набрал 36 (20+16) очков за 75 матчей.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
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