Кучеров повторил достижение Овечкина, Макдэвида и Кросби среди действующих игроков НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку сезона НХЛ.

Кучеров стал 20-м игроком в истории НХЛ, который несколько раз выигрывал «Харт Мемориал Трофи», и четвёртым действующим игроком в этом списке — вместе с Александром Овечкиным, Коннором Макдэвидом и Сидни Кросби.

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги. В борьбе за престижный трофей он опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.