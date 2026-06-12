Видео пятой шайбы Андрея Свечникова в текущем плей-офф НХЛ

В эти минуты на льду «Леново Центра» в американском Роли проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». На 32-й минуте российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников реализовал большинство и вывел «Каролину» вперёд.

На момент написания новости идёт второй период в матче, счёт на табло — 3:1 в пользу хозяев льда. Свечникову ассистировали Шейн Гостисбер и Николай Элерс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 10 (5+5) очков в 18 встречах.