«Каролина» победила «Вегас» и повела в серии. У Свечникова и Дорофеева — дубли

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

«Вегас» повёл со счётом 1:0, однако затем пропустил четыре шайбы. В концовке встречи «рыцари» отличились ещё раз, зафиксировав на табло окончательный счёт.

В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников, оформивший дубль, канадский форвард Джордан Стаал и нападающий из Финляндии Себастьян Ахо. Датский форвард Николай Элерс оформил ассистентский хет-трик, у американского защитника Шейна Гостисбера — ассистентский дубль.

У гостей дубль оформил российский форвард Павел Дорофеев. Оба раза россиянин забрасывал шайбы с передач американского форварда Джека Айкела.

Российские хоккеисты Александр Никишин («Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Также в заявку гостей во второй раз в плей-офф попал российский вратарь Пётр Кочетков («Харрикейнз»), но на льду он так и не появился.

Следующий матч пройдёт в ночь с 14 на 15 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.