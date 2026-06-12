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Каролина Харрикейнз – Вегас Голден Найтс, результат матча 12 июня 2026, счет 4:2, плей-офф НХЛ 2025/2026, финал

«Каролина» победила «Вегас» и повела в серии. У Свечникова и Дорофеева — дубли
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В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    

«Вегас» повёл со счётом 1:0, однако затем пропустил четыре шайбы. В концовке встречи «рыцари» отличились ещё раз, зафиксировав на табло окончательный счёт.

В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников, оформивший дубль, канадский форвард Джордан Стаал и нападающий из Финляндии Себастьян Ахо. Датский форвард Николай Элерс оформил ассистентский хет-трик, у американского защитника Шейна Гостисбера — ассистентский дубль.

У гостей дубль оформил российский форвард Павел Дорофеев. Оба раза россиянин забрасывал шайбы с передач американского форварда Джека Айкела.

Российские хоккеисты Александр Никишин («Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Также в заявку гостей во второй раз в плей-офф попал российский вратарь Пётр Кочетков («Харрикейнз»), но на льду он так и не появился.

Следующий матч пройдёт в ночь с 14 на 15 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
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