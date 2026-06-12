Видео 12-й шайбы Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. На 54-й минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль и сократил отставание в счёте до 2:4.

Дорофееву ассистировали Джек Айкел и Ши Теодор.

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В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 16 (12+4) очков в 21 встрече.

Дорофеев забросил 12-ю шайбу и обогнал в гонке снайперов плей-офф НХЛ Логана Стэнковена из «Каролины». Теперь российский хоккеист вышел на чистое второе место.