Видео 12-й шайбы Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ
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В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. На 54-й минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль и сократил отставание в счёте до 2:4.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
Дорофееву ассистировали Джек Айкел и Ши Теодор.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 16 (12+4) очков в 21 встрече.
Дорофеев забросил 12-ю шайбу и обогнал в гонке снайперов плей-офф НХЛ Логана Стэнковена из «Каролины». Теперь российский хоккеист вышел на чистое второе место.
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