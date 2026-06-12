Дорофеев вышел на чистое второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
Поделиться
В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
В активе Дорофеева теперь 12 заброшенных шайб в плей-офф Кубка Стэнли — 2026. По этому показателю он обогнал в гонке снайперов турнира канадского форварда «Каролины» Логана Стэнковена (11 голов) и вышел на чистое второе место. Лидирует одноклубник Павла — Бретт Хауден (14).
Всего на счету Дорофеева 16 (12 голов+4 передачи) очков в текущем плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2026
-
07:25
-
07:14
-
06:06
-
06:04
-
05:57
-
05:02
-
04:52
-
04:09
-
03:52
-
03:38
-
03:28
-
03:25
-
03:15
-
03:05
-
03:05
-
02:56
-
02:51
-
02:35
-
00:00
- 11 июня 2026
-
23:44
-
23:15
-
22:52
-
22:25
-
22:09
-
21:46
-
21:25
-
21:04
-
20:44
-
20:25
-
20:06
-
19:42
-
19:31
-
19:10
-
18:46
-
18:28