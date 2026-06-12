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Карлссон не доиграл пятый матч финала Кубка Стэнли после болезненного столкновения

Карлссон не доиграл пятый матч финала Кубка Стэнли после болезненного столкновения
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон досрочно завершил участие в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролина Харрикейнз». Шведский форвард не появился на льду после второго периода встречи, завершившейся победой «Каролины» со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    

Эпизод произошёл в середине второго периода, когда Карлссон столкнулся с защитником хозяев Шоном Уокером у борта за воротами. После контакта хоккеист держался за левую руку и вскоре отправился в раздевалку. Позже на официальном сайте НХЛ вышла информация, что игрок покинул арену до окончания матча.

В нынешнем плей-офф Карлссон набрал девять очков (3 гола+ 6 результативных передач) в 15 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

33-летний нападающий выступает за «Голден Найтс» с момента основания клуба. В его активе более 450 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, а в 2023 году он помог «Вегасу» завоевать первый в истории Кубок Стэнли.

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