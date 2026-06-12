Карлссон не доиграл пятый матч финала Кубка Стэнли после болезненного столкновения

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон досрочно завершил участие в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролина Харрикейнз». Шведский форвард не появился на льду после второго периода встречи, завершившейся победой «Каролины» со счётом 4:2.

Эпизод произошёл в середине второго периода, когда Карлссон столкнулся с защитником хозяев Шоном Уокером у борта за воротами. После контакта хоккеист держался за левую руку и вскоре отправился в раздевалку. Позже на официальном сайте НХЛ вышла информация, что игрок покинул арену до окончания матча.

В нынешнем плей-офф Карлссон набрал девять очков (3 гола+ 6 результативных передач) в 15 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

33-летний нападающий выступает за «Голден Найтс» с момента основания клуба. В его активе более 450 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, а в 2023 году он помог «Вегасу» завоевать первый в истории Кубок Стэнли.