А. Свечников вышел на второе место в истории «Каролины» по матчам с 2+ голами в плей-офф
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Свечников провёл пятый матч в рамках Кубка Стэнли, где забросил две шайбы и более. По данному показателю форвард вышел на второе место в истории «Каролины», уступая лишь Себастьяну Ахо (7).
В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
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