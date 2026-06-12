Никита Кучеров опередил Коннора Макдэвида на 10 баллов в голосовании на «Харт Трофи»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опередил капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 10 баллов в голосовании на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку сезона НХЛ.

В голосовании, состоявшемся после завершения регулярки, приняли участие 198 представителей ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Каждый выборщик называл пятёрку кандидатов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

Кучеров был упомянут в 196 бюллетенях из 198 и получил 1436 баллов при 72 первых местах. Макдэвид был упомянут во всех 198 бюллетенях и получил 1426 баллов при 68 первых местах.

Фото: nhl.com

Разрыв в 10 баллов в голосовании на «Харт» между первым и вторым местом стал третьим среди самых минимальных при текущей системе начисления баллов.