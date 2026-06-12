Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил пятый матч финала Кубка Стэнли

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд присутствовал на трибунах во время пятого матча финала Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

Футболист надел майку «Каролины» и поддерживал хозяев во время встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, сборная Норвегии по футболу 17 июня в Бостоне проведёт первый матч чемпионата мира — 2026 с командой Ирака.

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».