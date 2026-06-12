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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил пятый матч финала Кубка Стэнли

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил пятый матч финала Кубка Стэнли
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд присутствовал на трибунах во время пятого матча финала Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

Футболист надел майку «Каролины» и поддерживал хозяев во время встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, сборная Норвегии по футболу 17 июня в Бостоне проведёт первый матч чемпионата мира — 2026 с командой Ирака.

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    
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