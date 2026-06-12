«Я оставлю одежду в отеле, «Вегас» вернётся сюда». Торторелла — о поражении от «Каролины»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла после гостевого поражения от «Каролины Харрикейнз» выразил уверенность, что его команда сможет дойти до седьмой игры в финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы будем готовиться к следующей игре и вернёмся сюда. Я оставлю здесь свою одежду. Это точно. Она будет в отеле», — приводит слова Тортореллы The Score.

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».