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«Я оставлю одежду в отеле, «Вегас» вернётся сюда». Торторелла — о поражении от «Каролины»

«Я оставлю одежду в отеле, «Вегас» вернётся сюда». Торторелла — о поражении от «Каролины»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла после гостевого поражения от «Каролины Харрикейнз» выразил уверенность, что его команда сможет дойти до седьмой игры в финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы будем готовиться к следующей игре и вернёмся сюда. Я оставлю здесь свою одежду. Это точно. Она будет в отеле», — приводит слова Тортореллы The Score.

В ночь с 11 на 12 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    
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